Newcastle x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Newcastle e Arsenal se enfrentam neste domingo (28), às 12h30 (de Brasília), no St. James’ Park, em partida válida pela 6ª rodada da Premier League 2025/26.

Como chega o Newcastle

O Newcastle faz um início de temporada decepcionante para os seus torcedores e está somente na 13ª posição, com seis pontos em cinco jogos. No entanto, o time vem de uma classificação na Copa da Liga Inglesa no meio de semana ao golear o Bradford com boas atuações dos brasileiros Joelinton e Bruno Guimarães.

Além disso, o técnico Eddie Howe tem motivos para estar animado para o duelo em casa. Isto porque Anthony Gordon, um dos principais jogadores do time, volta a estar à disposição, enquanto o departamento médico do clube está vazio.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, o Arsenal começou a 6ª rodada na vice-liderança, com 10 pontos, cinco a menos que o líder Liverpool, única equipe com 100% de aproveitamento na Premier League. Além disso, os Gunners também conseguiram a classificação na Copa da Liga Inglesa no meio de semana e venceram o Port Vale por 2 a 0.