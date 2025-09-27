Murilo fala por busca do título da Seleção na Copa do Mundo Sub-20

Meia do Cruzeiro destacou a forte relação com a família e o desejo que o Brasil volte a conquistar o torneio após 14 anos / Crédito: Jogada 10

O Brasil começa neste domingo (28) a caminha na Copa do Mundo Sub-20, que acontece no Chile. A Seleção entra em campo para enfrentar o México e vai em busca do hexacampeonato da competição, a qual não vence desde 2011. O foco pelo título é uma das grandes motivações para Murilo. O meia de 19 anos do Cruzeiro espera conseguir ajudar a Seleção a conquistar a Copa do Mundo, mesmo se não comece as partidas entre os titulares.

“Eu só vim com o pensamento de poder dar meu melhor dentro de campo, poder ajudar meus companheiros, seja jogando ou não jogando. Meu objetivo principal é voltar com o título para o Brasil. O nosso último foi em 2011 e espero voltar campeão para o Brasil”, enfatizou. O jogador é muito elogiado pelo treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, e teve sua primeira oportunidade na Seleção em julho deste ano. Desde a última convocação, Murilo ficava pensando na Copa e recordou a emoção que teve quando viu seu nome na lista de Ramon Menezes. “Eu fiquei muito ansioso desde a penúltima convocação. Desde quando eu sai de Atibaia eu fiquei pensando na Copa do Mundo e poder receber essa convocação do professor Ramon me deixou muito feliz. Hora liguei para o meu pai e falei que estava convocado para o Mundial. Minha mãe chorou, meu pai chorou, a gente compartilhou junto esse sentimento. Para mim é um motivo de muita honra”, ressaltou. Sonho familiar Uma das grandes forças de Murilo está em sua família. Natural de Brasília, o meia teve que lidar com alguns anos afastados de seus pais. Agora, com todo mundo junto em Belo Horizonte, o jogador comentou sobre os encontros e o sonho que todos estão vivendo juntos.