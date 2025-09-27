Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Murilo fala por busca do título da Seleção na Copa do Mundo Sub-20

Murilo fala por busca do título da Seleção na Copa do Mundo Sub-20

Meia do Cruzeiro destacou a forte relação com a família e o desejo que o Brasil volte a conquistar o torneio após 14 anos
O Brasil começa neste domingo (28) a caminha na Copa do Mundo Sub-20, que acontece no Chile. A Seleção entra em campo para enfrentar o México e vai em busca do hexacampeonato da competição, a qual não vence desde 2011.

O foco pelo título é uma das grandes motivações para Murilo. O meia de 19 anos do Cruzeiro espera conseguir ajudar a Seleção a conquistar a Copa do Mundo, mesmo se não comece as partidas entre os titulares.

“Eu só vim com o pensamento de poder dar meu melhor dentro de campo, poder ajudar meus companheiros, seja jogando ou não jogando. Meu objetivo principal é voltar com o título para o Brasil. O nosso último foi em 2011 e espero voltar campeão para o Brasil”, enfatizou.

O jogador é muito elogiado pelo treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, e teve sua primeira oportunidade na Seleção em julho deste ano. Desde a última convocação, Murilo ficava pensando na Copa e recordou a emoção que teve quando viu seu nome na lista de Ramon Menezes.

“Eu fiquei muito ansioso desde a penúltima convocação. Desde quando eu sai de Atibaia eu fiquei pensando na Copa do Mundo e poder receber essa convocação do professor Ramon me deixou muito feliz. Hora liguei para o meu pai e falei que estava convocado para o Mundial. Minha mãe chorou, meu pai chorou, a gente compartilhou junto esse sentimento. Para mim é um motivo de muita honra”, ressaltou.

Sonho familiar

Uma das grandes forças de Murilo está em sua família. Natural de Brasília, o meia teve que lidar com alguns anos afastados de seus pais. Agora, com todo mundo junto em Belo Horizonte, o jogador comentou sobre os encontros e o sonho que todos estão vivendo juntos.

“Tem hora que a gente para lá em casa e senta para conversar. A gente fala que está vivendo um sonho, porque a gente pediu muito para Deus esse momento que eu estou vivendo hoje. A gente as vezes fica sem acredita, eu converso com a minha mãe e falo que é muito da hora o que estou vivendo. A Seleção era uma coisa que eu sonhava muito, principalmente em uma Copa do Mundo da categoria. Era uma coisa que eu não imaginava”, pontuou.

