Lucas Sasha marca, Fortaleza bate lanterna Sport e ganha fôlego no Brasileirão

Lucas Sasha marca, Fortaleza bate lanterna Sport e ganha fôlego no BrasileirãoLeão do Pici faz 1 a 0 e chega aos mesmos 21 pontos do Juventude, que ainda joga na rodada; Rubro-Negro caminha a passos largos para a queda
O Fortaleza fez o dever de casa no duelo nordestino contra o Sport e venceu por 1 a o na tarde deste sábado (27), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Sasha anotou, ainda no primeiro tempo, o gol solitário na Arena Castelão. Este, aliás, foi o segundo triunfo seguido do Tricolor cearense na condição de mandante.
Com o resultado, o Leão do Pici chega aos mesmos 21 pontos do Juventude, que ainda joga na rodada. Mas os cearenses ainda seguem na penúltima colocação. Já o Leão pernambucano permanece afundado na lanterna, com apenas 14 somados.
Na próxima rodada, a 26ª, o Fortaleza volta a jogar no Castelão. Enfrenta o São Paulo na quinta-feira (2/10), às 19h30 (de Brasília). Um dia antes, na quarta (1º), às 19h, o Sport recebe o Fluminense.
O jogo
O Fortaleza foi mais eficiente no setor ofensivo e contou com excelente performance do goleiro João Ricardo para garantir o triunfo, em confronto que teve oportunidades claras para ambos os lados. O duelo no Castelão também foi marcado pela grande quantidade de faltas. De tanto insistir, os anfitriões abriram o placar aos 42 minutos, quando Sasha recebeu na entrada da área, pedalou e chutou com precisão, sem chances para o goleiro Gabriel Vasconcelos. Deuverson, pro pouco, não ampliou no fim da primeira etapa.
O Sport buscou uma nova dinâmica na volta do intervalo, tirando um zagueiro para povoar mais o meio-campo. Os visitantes assustaram em algumas chegadas, em especial com Derik Lacerda, que finalizou duas vezes com perigo. Mas os pernambucanos cederam espaços que quase foram aproveitados pelos donos da casa. O duelo ficou mais aberto, apesar de poucas chances claras. O goleiro João Ricardo, contudo, fez defesas importantes defesas que frustraram o lanterna da competição. O Fortaleza só incomodou depois das entradas de Guzmán e Herrera, que renovaram o fôlego ofensivo tricolor. Mesmo com o abafa nos minutos finais, o Rubro-negro não conseguu evitar mais uma derrota fora de casa.
FORTALEZA 1X0 SPORT
Campeonato Brasileiro – 25ª rodada
Data: 27/09/2025 (sábado)
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
Gol: Lucas Sasha, 43’/1º T (1-0)
FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa, 12’/2ºT); Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim (Yeison Guzmán, 21’/2ºT); Yago Pikachu (Kuscevic, 36’/2ºT), Breno Lopes (Herrera, 21’/2ºT) e Deyverson (Lucero, 36’/2º T). Técnico: Martín Palermo.
SPORT: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere (João Silva, intervalo), Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal (Hyoran, 11’/2ºT) e Lucas Lima (Romarinho, 33’/2ºT); Matheusinho (Ignacio Ramírez, 38’/2ºT); Derik Lacerda e Léo Pereira (Chrystian Barletta, 12’/2ºT). Técnico: Daniel Paulista.
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
VAR: Daiane Muniz (SP)
Cartões Amarelos: Mancuso, Bruno Pacheco (FOR); Luan Cândido, Derik Lacerda, Aderlan (SPT)
