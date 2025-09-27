Leonardo Jardim aponta eficácia do Vasco para derrota do Cruzeiro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Técnico comentou que o Cruzmaltino sobre aproveitar os erros que a Raposa cometeu ao longo do jogo para construir o placar
O técnico Leonardo Jardim apontou que  a derrota do Cruzeiro por 2 a 0 para o Vasco, na noite deste sábado (27), em São Januário, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro, aconteceu pela eficácia do Cruzmaltino. Para o treinador, a Raposa fez uma partida de igual para igual com o adversário, mas não soube aproveitar os erros como aconteceu com o clube carioca.

“O adversário aproveitou os nossos erros e nós não aproveitamos em termos ofensivos algumas situações dadas pelo adversário. Acho que foi um jogo muito igual. Já tinha dito que o Vasco estava na sua melhor fase do campeonato. Nós fizemos um jogo muito igual, mas em termos de eficácia, que é a palavra mais importante do futebol, o adversário foi muito mais eficaz do que nós”, analisou Leonardo Jardim.

Sem perder há sete jogos, o Cruzeiro não conseguiu impor o seu jogo contra o Vasco e levou o primeiro gol logo aos seis minutos, de Rayan. No segundo tempo, Paulo Henrique ampliou o placar.

Com o resultado, o Cruzeiro perdeu a chance de assumir a liderança, mas segue na segunda colocação, com 50 pontos. No entanto, ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras nesta rodada. O próximo jogo, portanto, é um confronto direto contra o líder Flamengo. As equipes se enfrentam na quinta-feira (2), no Maracanã. O Rubro-Negro soma 51 pontos e ainda não jogou nesta rodada. Por outro lado, o Verdão soma 49 pontos e tem três jogos a menos em relação a Raposa.

