Leonardo Jardim aponta eficácia do Vasco para derrota do Cruzeiro

Técnico comentou que o Cruzmaltino sobre aproveitar os erros que a Raposa cometeu ao longo do jogo para construir o placar / Crédito: Jogada 10

O técnico Leonardo Jardim apontou que a derrota do Cruzeiro por 2 a 0 para o Vasco, na noite deste sábado (27), em São Januário, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro, aconteceu pela eficácia do Cruzmaltino. Para o treinador, a Raposa fez uma partida de igual para igual com o adversário, mas não soube aproveitar os erros como aconteceu com o clube carioca. “O adversário aproveitou os nossos erros e nós não aproveitamos em termos ofensivos algumas situações dadas pelo adversário. Acho que foi um jogo muito igual. Já tinha dito que o Vasco estava na sua melhor fase do campeonato. Nós fizemos um jogo muito igual, mas em termos de eficácia, que é a palavra mais importante do futebol, o adversário foi muito mais eficaz do que nós”, analisou Leonardo Jardim.