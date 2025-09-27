Karoline Lima comenta “esculacho” após término com Léo Pereira 

Influenciadora e jogador moravam juntos e terminaram relacionamento na última semana após quase dois anos juntos / Crédito: Jogada 10

O relacionamento de Karoline Lima e Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, chegou ao fim na última semana, após quase dois anos juntos. A influenciadora confirmou o término na última sexta-feira (26). No entanto, diferente do que costumava a fazer, Karoline Lima apareceu nas redes sociais vivendo a vida normalmente. Aliás, ela citou como um “esculacho” pode fazer bem na vida de alguém na manhã deste sábado (27).

“Bom dia, amigos! Olha o bem que um esculacho pode fazer na sua vida”, postou maquiada e com look para ir a academia. Enquanto aguardava sua companhia para malhar, a influencer ainda citou que não vai falar sobre o assunto. “Não vou aparecer aqui sofrida. Dessa vez eu prometi pra mim mesma que eu não ia fazer as mesmas coisas que eu sempre fiz. Eu não vou aparecer aqui chorando as pitangas, eu não vou aparecer aqui sofrida, eu não vou aparecer aqui desarrumada, eu não vou aparecer aqui com raiva e fazendo exposed, não vou. Se esperam que eu venha aqui me pronunciar e fazer uma grande fofoca, no que depender de mim, acabou. Eu não vou mais citar nome, eu não vou mais dar satisfação sobre isso. Chega! Então assim, se vocês estão incomodados em me ver bem, eu acho que vocês estão aqui só pela fofoca”, afirmou.

Fim da relação A influenciadora e o jogador do Flamengo começaram a se relacionar no fim de 2023. Eles começaram a trocar mensagens nas redes sociais até se encontrarem no festival Garota VIP, no dia 9 de dezembro daquele ano, em São Paulo. No entanto, eles assumiram publicamente a relação no início de 2024. Karoline chegou a se mudar para o Rio de Janeiro, onde moravam juntos até os últimos dias. Karoline é mãe de Cecília, de três anos, fruto do relacionamento com Éder Militão, zagueiro do Real Madrid. Já Léo é pai de Helena, de cinco anos, e Matteo, de três, filhos de seu antigo relacionamento com Tainá Castro. Karoline e Karolino Além das aparições e declarações públicas, a relação entre os dois também contava com forte apoio da torcida do Flamengo. Karoline passou a ser figura constante em jogos no Maracanã e conteúdos envolvendo o clube nas redes, inclusive com uma “bolsa da sorte” que fez sucesso entre rubro-negros.

“Gente, e como vai ficar com a bolsa de coração agora? Eu to preocupada, estamos em reta final”, escreveu outra internauta. Não demorou muito, e o zagueiro ganhou a alcunha de “Karolino”, com direito a grito ecoado nas arquibancadas do Maracanã. E Karoline se amarrava, não à toa, tinha até roupa personalizada para o apelido. Léo Pereira na Argentina A notícia sobre o término estourou logo pouco depois do desembarque do zagueiro no Brasil. Isso porque Léo Pereira esteve em campo durante a classificação rubro-negra à semifinal da Libertadores, na vitória por 4 a 2, nos pênaltis, em La Plata, Argentina. O zagueiro inclusive marcou um golaço para converter sua penalidade e deixar o clube vivo na disputa pela vaga.