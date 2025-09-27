Juventude x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte às 17h

Duelo de gaúchos que decepcionam no Brasileirão. Inter na metade de baixo da tabela e Ju na zona de rebaixamento. É vencer ou vencer

Neste sábado, 27/9, às 18h30 (de Brasília) Juventude e Internacional medem forças em clássico gaúcho pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. As equipes passam por momentos de instabilidade na temporada e vem de duas derrotas no torneio. O Colorado é o 14º colocado na competição e o Jaconero está na zona de rebaixamento, em 18º lugar.

A Voz do Esporte faz a transmissão deste jogo. A cobertura começa a partir das 17h (de Brasília), sob a batuta de Eduardo Rizatti, que também estará na narração assim que a bola rolar.

Eduardo Rizatti está no comando e na narração. Mas a cobertura da Voz do Esporte ainda tem as reportagens de David Silva e os comentários de Thiago Huggolini. Clique, a partir das 17h (de Brasília), na arte acima e confira tudo deste Juventude x Internacional.

