Inter de Milão bate Cagliari fora de casa e vence a terceira seguida na temporada

Lautaro e Pio Esposito anotam os gols do triunfo por 2 a 0 na Sardenha; time de Milão pula para sexto na tabela, enquanto o Cagliari é décimo / Crédito: Jogada 10

A Inter de Milão alcançou sua terceira vitória seguida na temporada ao derrotar por 2 a 0 Cagliari neste sábado (27). Lautaro Martínez e Pio Esposito anotaram os gols no Estádio Unipol Domus, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. São dois triunfos pela competição nacional e um pela Champions. Com o resultado na região da Sardenha, os nerazzurri chegam a nove pontos e pulam para o sexto lugar. Entretanto, ainda podem ser ultrapassados pela Udinese no decorrer da jornada. Além disso, são três pontos de distância para o líder Napoli, que vai jogar no domingo. O Cagliari, por outro lado, aparece em décimo na tabela, com sete somados.