Guarani perde, e Ponte Preta garante acesso antecipado à Série B

Guarani perde, e Ponte Preta garante acesso antecipado à Série BDerrota de rival carimbou o acesso da Macaca
A Ponte Preta está de volta à Série B do Brasileirão. Mesmo após empatar com o Náutico por 1 a 1, neste sábado (27), no Moisés Lucarelli, a Macaca garantiu o acesso antecipado com uma “ajudinha” do Guarani. Afinal, o arquirrival de Campinas perdeu para o Brusque por 3 a 2, no Augusto Bauer, em Santa Catarina.
Dessa forma, a Ponte Preta chegou aos dez pontos contra seis do Guarani e quatro do Náutico. Ainda restam duas rodadas, contudo, o Bugre ainda enfrenta o Timbu, no próximo sábado (4), no Brinco de Ouro da Princesa. Portanto, um dos dois não conseguirá chegar aos dez pontos. Com isso, a Ponte está matematicamente garantida na Série B de 2026.
O Náutico quase estragou a festa no Moisés Lucarelli. Bruno Mezenga abriu o placar para o time pernambucano aos 25 minutos do segundo tempo, e trouxe um clima de tensão para as arquibancadas. Contudo, aos 49, Miguel marcou de cabeça e garantiu o ponto necessário para o acesso. Enquanto isso, Brusque e Guarani empatavam por 2 a 2, até Alemão marcar o gol da vitória dos catarinenses aos 51.
Com o acesso garantido, a Ponte Preta cumpre tabela nas próximas duas rodadas da fase final da Série C. A Macaca enfrenta o Brusque, no próximo sábado (4), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. Já o Guarani, por sua vez, recebe o Náutico, no mesmo dia, às 17h, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.
