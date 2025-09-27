Em jogo de estreias, Juventude e Inter empatam pelo Campeonato Brasileiro

Em jogo de estreias, Juventude e Inter empatam pelo Campeonato BrasileiroNa estreia de Ramón Díaz, Colorado sai na frente com Alan Patrick, mas time da casa reage, empata com Ênio e pressiona no fim
Juventude e Internacional empataram em 1 a 1 em um jogo muito disputado. A partida, que ocorreu na noite deste sábado (27), foi no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O confronto foi válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter – na estreia de Ramón Díaz no comando – abriu o placar com Alan Patrick, mas o Juventude buscou o empate com Ênio. Com o resultado, o Colorado vai a 28 pontos e sobe para 14º lugar. O Jaconero, com 22 pontos, permanece na 17ª posição, dentro do Z4.
Estreia de técnico e empate justo
O primeiro tempo no Alfredo Jaconi foi de poucas chances e muita disputa física. O Internacional, na estreia do técnico Ramón Díaz, abriu o placar aos 23 minutos. O meia Alan Patrick aproveitou um rebote do goleiro Jandrei e marcou. O gol, aliás, surgiu de um erro de Nenê, que perdeu a bola no meio-campo e originou o contra-ataque.
Após o gol, o jogo seguiu muito truncado e com muitas faltas dos dois lados. O Juventude, que jogava em casa, teve muitas dificuldades para criar jogadas de perigo. A equipe da casa, de fato, não acertou nenhum chute no gol na primeira etapa. O Inter, por sua vez, controlou a vantagem e levou o placar de 1 a 0 para o intervalo.
Inter segura a pressão
Na segunda etapa, o time do Juventude voltou melhor e buscou a reação. Após algumas mudanças, a equipe da casa conseguiu o empate aos 17 minutos. O atacante Ênio, que havia entrado no intervalo, aproveitou um cruzamento e finalizou para o fundo da rede. O gol incendiou a partida e a torcida no estádio.
Com o empate, o Juventude cresceu no jogo e pressionou em busca da virada. A equipe da casa criou as melhores chances na reta final, mas pecou nas finalizações. O goleiro Anthoni, do Inter, precisou fazer uma grande defesa para evitar o segundo gol. O placar de 1 a 1, no fim das contas, foi justo pelo que as duas equipes apresentaram.
JUVENTUDE 1X1 INTERNACIONAL
Série A do Campeonato Brasileiro – 25ª rodada
Data: 27/09/2025
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Gols: Alan Patrick, 23’/1ºT (0-1); Ênio, 17’/2ºT (1-1)
JUVENTUDE: Jandrei; Ewerthon (Rafael Bilu, 14’/2ºT), Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Mandaca e Nenê (Ênio, 0’/2ºT); Lucas Fernandes (Sforza, 28’/2ºT), Igor Formiga e Gabriel Taliari (Gilberto, 14’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini.
INTERNACIONAL: Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Luis Otávio, Bruno Henrique (Bruno Tabata, 23’/2ºT) e Alan Patrick (Vitinho, 30’/2ºT); Óscar Romero (Ronaldo, 23’/2ºT), Carbonero (Ricardo Mathias, 38’/2ºT) e Borré. Técnico: Ramón Díaz.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartão amarelo: Caíque, Gabriel Taliari (JUV); Victor Gabriel, Borré (INT)