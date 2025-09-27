Dortmund vence e segue na caça ao líder Bayern

O Borussia Dortmund confirmou o favoritismo, venceu o Mainz fora de casa e engatou a quarta vitória seguida na Bundesliga, em cinco jogos: 2 a 0, com gols de Svensson e Adeyemi, ambos no primeiro tempo. Apesar da grande sequência, o Borussia não lidera a Bundesliga. Afinal, está em segundo lugar, com 13 pontos, apenas dois atrás do rival e atual campeão. Bayern de Munique.

Ainda neste sábado (27), no mesmo horário, o RB Leipzig aplicou 1 a 0 no Wolfsburg fora de casa e segue em terceiro, com 12 pontos. O atacante belga Johan Bakayoko fez o gol do jogo. O Mainz, por sua vez, está em 13º, com 4 pontos, perto do Z3. Vale lembrar que o Campeonato Alemão é disputado em dois turnos, com 18 times. Portanto, são 34 rodadas. Campeão alemão na temporada retrasada, o Bayer Leverkusen também venceu e fecha o G4, com oito pontos: 2 a 1 no St Pauli.