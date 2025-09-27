Crystal Palace marca 2 a 1 e acaba com invencibilidade do Liverpool

Com a vitória, o Crystal quebrou recorde mantido pelo Liverpool desde 2014 e assumiu a vice-liderança da Premier League. Reds seguem em primeiro / Crédito: Jogada 10

O Crystal Palace surpreendeu e derrotou o Liverpool por 2 a 1 neste sábado (27), no Selhurst Park, em Londres, pela 7ª rodada da Premier League. Com gols de Sarr e Nketiah, os Eagles quebraram uma marca de 10 anos sem vitória em casa contra os Reds, que haviam vencido os últimos cinco jogos no campeonato. O brasileiro Alisson foi destaque com grandes defesas, mas não evitou o revés. Chiesa diminuiu para o Liverpool. Mesmo com a derrota, o Liverpool segue na liderança com 16 pontos. Foi o primeiro tropeço do time após cinco vitórias seguidas. Já o Crystal Palace chegou a 12 pontos e assumiu a vice-liderança. Na próxima rodada, o Liverpool encara o Chelsea, em Stamford Bridge, no sábado (4/10). O Palace visita o Everton no domingo (5/10), no Villa Park.

Crystal Palace sai na frente cedo O time da casa abriu o placar logo aos 8 minutos. Após escanteio, Guéhi desviou e Sarr aproveitou a sobra para mandar para a rede. A pressão continuou, mas Alisson evitou o segundo em chute de Yéremy Pino. O goleiro voltou a salvar em finalização de Muñoz, segurando os Reds no jogo. O Liverpool respondeu. Salah finalizou para defesa de Johnstone, Gravenberch acertou a trave e Kerkez chutou para fora em chance clara. O jogo chegou a ser paralisado por uma emergência médica nas arquibancadas, mas retomou em ritmo intenso. A etapa inicial terminou com Konaté amarelado e oportunidades para os dois lados. Reds empatam, mas sofrem derrota no fim Na volta do intervalo, Alisson brilhou de novo em cobrança de falta de Kamada e em finalização cara a cara de Mateta. O Liverpool pressionou, Isak recebeu de Mac Allister, driblou a marcação, mas chutou desequilibrado. O time de Arne Slot aumentava a posse de bola, mas esbarrava na forte marcação londrina. O empate veio aos 42 minutos do segundo tempo. Gravenberch cruzou da intermediária, Richards não conseguiu cortar e a bola sobrou para Chiesa empatar. O gol parecia decretar o empate, mas o Palace ainda tinha fôlego.