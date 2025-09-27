Corinthians x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Ao longo da história, Corinthians e Flamengo fizeram 124 duelos. A equipe carioca teve 54 vitórias, enquanto os paulistas conquistaram 45. Além disso, houve 25 empates entre os times.

Em duelo de muita rivalidade na história, Corinthians e Flamengo fazem confronto pela 25ª rodada do Brasileirão no próximo domingo (28), às 20h30, na Neo Química Arena. O Timão quer buscar os três pontos após derrota para o lanterna Sport. Do outro lado, o Rubro-Negro ficou no empate por 1 a 1 com o Vasco no Maracanã. Apesar de ter saído à frente do marcador, o time de Filipe Luís acabou sofrendo a igualdade, somando um ponto no clássico carioca.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão ao vivo pela Cazé TV, pela Record e pelo Premiere, canal por assinatura do Grupo Globo.

Como chega o Corinthians

Na 10° colocação, com 29 pontos, o Corinthians tenta se aproximar do G6, mas para isso precisa buscar uma sequência positiva na competição. Afinal, após engatar três jogos sem perder no torneio, o Timão perdeu para o lanterna Sport, fora de casa e perdeu a oportunidade de subir na tabela. Agora, contra o líder Flamengo, o Alvinegro espera contar com a força da sua torcida para somar três importantes e seguir vivo na briga por uma vaga na próxima Libertadores.

Contudo, para o embate, o técnico Dorival Júnior não deve contar com Memphis Depay. O atacante holandês segue em tratamento de um edema (inchaço) no músculo posterior da coxa direita, sofrido no último dia 10 de setembro, em partida contra o Athletico, pela Copa do Brasil. O departamento médico do Timão trata o caso de Memphis com extrema cautela. Para não agravar o problema muscular, cogita não liberá-lo para a partida de domingo. Além disso, o volante Charles continua em tratamento devido a dores no joelho direito. Por fim, os meias André Carrillo e Rodrigo Garro são desfalques certos.

Como chega o Flamengo

Líder do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, o Flamengo chega motivado por conta da classificação nos pênaltis para semifinal da Libertadores. Pensando na competição nacional, time rubro-negro terá que buscar os três pontos, porque pode perder a liderança em caso de vitória do Cruzeiro sobre o Vasco neste sábado, em São Januário. É, assim, mais um desafio do Rubro-Negro, que joga fora de casa.