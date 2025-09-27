Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conmebol divulga horários das semifinais da Libertadores

Entidade máxima do futebol sul-americano agenda partidas para as semanas dos dias 22, 23, 29 e 30 de outubro
Tipo Notícia

A Conmebol divulgou as datas e horários das partidas das semifinais da Taça Libertadores da América de 2025. Primeiro, o Flamengo receberá o Racing (ARG) na quarta-feira, 22 de outubro, às 21h30. No dia seguinte (23), o Palmeiras visita a LDU, no mesmo horário.

Já os jogos da volta estão marcados para os dias 29 e 30/10, novamente às 21h30 e com o Flamengo jogando antes do que  o Palmeiras. Dessa forma, há a possibilidade do Rubro-Negro e do Alviverde se enfrentarem na grande decisão, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima (PER). Caso isso aconteça, eles reeditarão a final da Libertadores de 2021, vencida pelo time paulista.

Aliás, vale lembrar que Flamengo e Palmeiras irão se enfrentar no domingo anterior aos jogos de ida. Assim, o jogo está agendado pela CBF para o dia 19/10, às 18h30, no Maracanã. Os dois disputam o título do Brasileirão ponto a ponto, mas com o Cruzeiro também na briga.

Semifinal da Libertadores 2025

  • Ida:

22/10 às 21h30: Flamengo x Racing

23/10 às 21h30: LDU x Palmeiras

  • Volta:

29/10 às 21h30: Racing x Flamengo

30/10 às 21h30: Palmeiras x LDU

