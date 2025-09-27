Conmebol divulga horários das semifinais da Libertadores

A Conmebol divulgou as datas e horários das partidas das semifinais da Taça Libertadores da América de 2025. Primeiro, o Flamengo receberá o Racing (ARG) na quarta-feira, 22 de outubro, às 21h30. No dia seguinte (23), o Palmeiras visita a LDU, no mesmo horário.

Já os jogos da volta estão marcados para os dias 29 e 30/10, novamente às 21h30 e com o Flamengo jogando antes do que o Palmeiras. Dessa forma, há a possibilidade do Rubro-Negro e do Alviverde se enfrentarem na grande decisão, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima (PER). Caso isso aconteça, eles reeditarão a final da Libertadores de 2021, vencida pelo time paulista.