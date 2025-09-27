Com apoio de 45 mil, Santa perde para o Barra na ida da final da Série D

O Barra deu um passo gigantesco para conquistar o título mais importante de sua história. Neste sábado (27/9), na Arena Pernambuco, pela ida da final da Série D, venceu de virada o Santa Cruz. Assim, vai precisar apenas do empate na volta, em casa, no próximo fim de semana, para ser o campeão da Quarta Divisão do Brasileiro. Ao Santa, resta a necessidade de vencer por um gol para levar aos pênaltis, ou por dois gols para conquistar o caneco. Resultado frustrante para a torcida do Santa. Uma das mais fanáticas do Brasil, compareceu em peso à Arena: 45.550 pessoas (maior público do ano) e renda de R$ 1.610.750 — a maior da história do clube em números absolutos.

Mas é importante citar: tanto o Barra quanto o Santa Cruz, além dos semifinalistas Maranhão e Inter de Limeira, garantiram presença na Série C em 2026. Eles estarão no lugar de CSA, CRB, Retrô e Tombense — os times que caíram da Série C para a D.

Como o Barra dobrou o Santa e sua fanática torcida

O Santa Cruz criou bastante e gerou muitas dificuldades para o Barra no primeiro tempo, especialmente pelo lado esquerdo do ataque, com Geovani. O time pernambucano pressionou muito e acabou abrindo o placar com Renato, aos 31 minutos, cabeceando sem chance de defesa para o goleiro Everton. No entanto, após o gol, o Santa recuou, e isso permitiu que o Barra passasse a atacar com mais intensidade. Se Renato quase ampliou pouco antes de sair machucado, o Barra conseguiu o empate aos 38, quando o Santinha saiu mal com a bola e deu a chance para Elvinho, investindo pela direita, bater e deixar tudo igual no primeiro tempo.

No segundo tempo, a torcida do Santa Cruz empurrava o time, que tinha o domínio do jogo, e viu Thiago Galhardo perder uma chance de ouro. Mas teve o que lamentar: aos 14 minutos, no primeiro ataque efetivo do Barra, o time virou com Bernabé, concluindo sem chance para Rokenedy. O gol desnorteou o Santinha, que passou a jogar sem eficácia, levando a torcida a vaiar o time — principalmente Thiago Galhardo, quando foi substituído. O Barra, por sua vez, tratou de deixar o tempo passar e celebrou a vantagem fora de casa.

