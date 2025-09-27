Com ‘ajudinha’ de zagueiro e Haaland inspirado, Manchester City goleia o Burnley

Goleada de 5 a 1 no Ettihad Stadium teve dois gols contra de Maxime Estève e norueguês brilhando nos minutos finais

Com este resultado, o Manchester City vai aos dez pontos, subindo para a terceira posição na tabela da Premier League. Já o Burnley permanece em 17º, um lugar acima da zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos em seis partidas.

No Etihad Stadium, o Manchester City goleou por 5 a 1 o Burnley, neste sábado (27), pela sexta rodada da Premier League. A partida foi marcada por dois gols contra do defensor francês Maxime Estève e mais dois do norueguês Haaland, já nos minutos finais.

O City pressionou desde o início e abriu o placar aos 12 minutos. O zagueiro Maxime Estève tentou afastar um cruzamento, mas acabou desviando a bola contra o próprio gol. A resposta do Burnley veioos 27 minutos, quando Jaidon Anthony aproveitou um cruzamento e igualou o marcador.

O segundo tempo foi decisivo para os donos da casa. Aos 16 minutos, Matheus Nunes, em bela jogada individual, virou o jogo para o City. No entanto, o momento mais peculiar ocorreu aos 20 minutos, quando Estève, em tentativa de afastar a bola, novamente a colocou em sua própria rede.

No fim da partida foi a vez de brilhar a estrela do artilheiro Haaland. Aos 44, ele aproveitou passe de Doku dentro da área e bateu sem chances. Aos 47, o norueguês invadiu a área, ficou cara a cara com o goleiro Dubravka e chutou colocado.

O próximo jogo do Manchester City será fora de casa contra o Brentford, no domingo (5), enquanto o Burnley buscará a recuperação contra o Aston Villa, fora de casa, no mesmo dia