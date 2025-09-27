Chelsea sofre virada após expulsão e perde para o Brighton em Londres

Chelsea sofre virada após expulsão e perde para o Brighton em LondresBlues não se recuperam da expulsão de Chalobah no começo do segundo tempo e levam 3 a 1; assim, seguem distantes dos líderes da Premier League
O Chelsea sofreu um revés amargo diante dos seus torcedores na Premier League. Neste sábado (27), o time perdeu por 3 a 1 para o Brighton no Stamford Bridge, pela sexta rodada. Trevor Chalobah foi expulso no começo da etapa final, prejudicando sua equipe, que levou a virada depois de Enzo Fernández ter aberto o placar. Os visitante marcaram Welbeck (duas vezes) e De Cuyper.
Com o resultado, os Blues conhecem a sua segunda derrota nesta edição do Campeonato Inglês. estacionados nos oito pontos, aparecem em sétimo na tabela. Por outro lado o Brighton deu um pulo para a décima colocação ao igualar a pontuação do time londrino.
Parecia fácil, mas…
O Chelsea teve bom início e largou na frente aos 24 minutos, Enzo Fernádez aproveitou sobra do desvio da zaga e cabeceou sozinho para superar o goleiro Verbruggen. Na volta do intervalo, o panormaam mudou complemente. Isso porque Chalobah, aos sete minutos, recebeu o cartão vermelho direito por falta que impediu uma oportunidade clara de gol.
Brighton aproveita vantagem numérica
Com um a mais em campo, o Brighton fez bom proveito e deixou tudo igual aos 31′. O experiente Danny Welbeck aproveitou cruzamento da esquerda e cabeceou sem chances de defesa para Sánchez. Quando tudo parecia que o empate permaneceria até o fim, o Brighton arrancou a vitória no Stamford Bridge. Aos 48 minutos, Wieffer escorou de cabeça após lançamento na área, e De Cuyper balançou a rede. E ainda teve tempo para Danny Welbeck, aos 55′, dar números finais ao placar ao aproveitar vacilo defensivo dsos Blues.
