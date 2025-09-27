Chelsea sofre virada após expulsão e perde para o Brighton em Londres

Blues não se recuperam da expulsão de Chalobah no começo do segundo tempo e levam 3 a 1; assim, seguem distantes dos líderes da Premier League / Crédito: Jogada 10

O Chelsea sofreu um revés amargo diante dos seus torcedores na Premier League. Neste sábado (27), o time perdeu por 3 a 1 para o Brighton no Stamford Bridge, pela sexta rodada. Trevor Chalobah foi expulso no começo da etapa final, prejudicando sua equipe, que levou a virada depois de Enzo Fernández ter aberto o placar. Os visitante marcaram Welbeck (duas vezes) e De Cuyper. Com o resultado, os Blues conhecem a sua segunda derrota nesta edição do Campeonato Inglês. estacionados nos oito pontos, aparecem em sétimo na tabela. Por outro lado o Brighton deu um pulo para a décima colocação ao igualar a pontuação do time londrino.