Brasil x México, pela Copa do Mundo Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Brasileiros e mexicanos se enfrentam neste domingo, às 21h (de Brasília), no Nacional de Santiago, pela estreia da competição

O Brasil disputa a Copa do Mundo Sub-20, que começa neste sábado (27), no Chile. A Seleção Brasileira estreia no domingo (28) contra o México, às 21h (de Brasília), pelo Grupo C da competição, no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, o Estádio Nacional do Chile, em Santiago. Além do México, a equipe de Ramon Menezes enfrentará na fase de grupos Marrocos e Espanha.

Como chega o Brasil

A equipe comandada por Ramon Menezes chega de forma positiva para o duelo contra o México. Afinal, os jovens da Seleção tiveram somente duas derrotas ao longo desta temporada. Contra a Argentina, logo no primeiro jogo do ano pelo Sul-Americano da categoria, pelo placar de 6 a 0 dos hermanos. Depois disso, o time perdeu por 1 a 0 para a Colômbia, também na mesma competição. No entanto, ao longo dos meses, foram nove vitórias, três empates e apenas dois reveses.

Na Copa do Mundo Sub-20, o Brasil é pentacampeão mundial da categoria Sub-20, tendo vencido nos anos de 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011. A equipe garantiu a classificação para a edição de 2025 após ser campeã do Sul-Americano no início deste ano.

Como chega o México

Do outro lado, a seleção mexicana, aliás, vem de uma derrota por 3 a 2 para a Colômbia, no que foi o último amistoso da equipe de Eduardo Arce. O técnico, aliás, que saiu da partida se sentindo bem, porque gostou da atuação, embora alguns descuidos precisem ser corrigidos. Anteriormente, os mexicanos derrotaram a Arábia Saudita por 2 a 1, fora de casa.

Nomes como Obed Vargas, Iker Fimbres, Elías Montiel, Amaury Morales, Gilberto Mora e Hugo Camberos lideram o grupo, na esperança de consolidar o trabalho feito nos jogos contra Brasil, Espanha e Marrocos.