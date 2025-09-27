Botafogo tem dez desfalques para o clássico contra o Fluminense

Clássico Vovô acontece neste domingo, às 16h, no Maracanã e promete ter jogo das cadeiras de Ancelotti para montar o time com tantos desfalques / Crédito: Jogada 10

O Botafogo enfrenta o Fluminense neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma lista pesada de problemas para o técnico David Ancelotti. O Glorioso não poderá contar com dez jogadores, o que torna o clássico ainda mais desafiador. A boa notícia é o retorno do atacante Chris Ramos, que volta após suspensão e deve começar como titular.

O setor defensivo é o que mais preocupa. A dupla de zaga Barboza e Pantaleão está fora por suspensão, o que obriga Ancelotti a mexer na formação. Além disso, seis jogadores seguem no departamento médico: Alex Telles, Nathan Fernandes, Danilo, Bastos, Jordan Barrero e Neto. Outro nome ausente é Álvaro Montoro, que foi convocado pela seleção sub-20 da Argentina. Com tantas baixas, o treinador precisará apostar em jovens e em alternativas menos utilizadas ao longo da temporada para manter o equilíbrio do time. Possível escalação do Botafogo Com os desfalques, a provável formação do Botafogo tem: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Gabriel Bahia e Cuiabano (ou Alex Telles, caso se recupere); Marlon Freitas, Newton e Santiago Rodríguez; Artur, Arthur Cabral e Chris Ramos. Apesar da escalação “remendada”, o Glorioso aposta no bom momento de jogadores como Arthur Cabral e Santiago Rodríguez, além da volta de Chris Ramos, para tentar superar as dificuldades.