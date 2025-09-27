Bahia x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Palmeiras fazem um duelo direto da parte de cima da tabela neste domingo (28/9), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço é o sexto colocado, com 37 pontos, mas vem de três partidas sem vencer. Assim, precisa triunfar para não deixar o G6. Por outro lado, o Verdão está na terceira posição, com 49 pontos somados e segue sua caça a liderança. Contudo, com dois jogos a menos na tabela, o Alviverde tem a chance de assumir o primeiro lugar e, para isso, precisa somar três pontos em Salvador.

Como chega o Bahia

Apesar de estar no G6, o Tricolor de Aço não vive um bom momento. Afinal, já são três jogos sem vencer, com um empate e duas derrotas neste período. No meio de semana, o Bahia perdeu para o Vasco por 3 a 1, em uma partida onde a equipe chegou a sair na frente do placar, mas tomou a virada.

Para receber o Palmeiras, Rogério Ceni tem um grande desfalque: Jean Lucas. Afinal., o volante recebeu o cartão vermelho após acertar uma cotovelada em um jogador do Vasco e terá que cumprir suspensão. Com isso, Rodrigo Nestor ou Acevedo deve entrar nos 11 iniciais. Além disso, o Bahia possui outras baixas confirmadas: David Duarte, Kanu, Erick Pulga, Caio Alexandre, Erick e João Paulo, todos lesionados. Por fim, Ademir ainda é dúvida para a partida.

Como chega o Palmeiras

Por outro lado, o Palmeiras vive um grande momento na temporada. Afinal, o time está classificado para a semifinal da Libertadores e depende apenas de si para ser campeão brasileiro neste momento. Isso porque o Verdão tem dois jogos a serem cumpridos ainda. Assim, caso vença todos seus compromissos até o fim do ano, fica com a taça do nacional.

Contudo, o Verdão ainda não sabe se contará com Gustavo Gómez, que ficou com o olho roxo após uma pancada no rosto contra o River Plate. Já na lateral direita, Khellven se recupera de um trauma no pé e não tem presença confirmada no embate. Os outros desfalques de Abel Ferreira são Paulinho e Vitor Figueiredo, em recuperação de suas respectivas lesões. Contudo, por conta do desgaste e do calendário apertado, o treinador português pode fazer algumas alterações no time titular.