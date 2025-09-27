Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte às 19h30

Galo busca a recuperação no Brasileirão, mas sabe que terá pela frente a grande surpresa da competição. Christian Rafael narra o jogão
Atlético Mineiro e Mirassol se enfrentam neste sábado (27/9), na Arena MRV, às 21h (de Brasília).O jogo vale pela 25° rodada do Brasileiro. O Galo busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Leão precisa vencer para se manter no G4.

A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. A Jornada Esportiva começa às 19h30 (de Brasília), sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.

O eletrizante Christian Rafael comanda o duelo que encerra os jogos de sábado no Brasileirão. Contudo, a Voz ainda apresentará nesta partida os comentários precisos de João Miguel Lotufo e as reportagens de Vanderlei Silva. Clique na arte acima, a partir das 19h30, e siga a cobertura de Atlético x Mirassol com a emissora premiada pela ACEESP em 2023 como melhor mídia digital esportiva.

