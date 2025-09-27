Atlético de Madrid goleia e tira 100% do Real em jogo de duas viradas

Julian Alvaréz brilha em vitória por 5 a 2, marca duas vezes de bola parada, e faz o Atlético de Madrid encostar na liderança, ainda com o Real / Crédito: Jogada 10

Em jogo marcado por duas viradas, o Atlético de Madrid venceu o arquirrival Real Madrid por 5 a 2, neste sábado (27), em partida válida pela 7ª rodada da La Liga, no Metropolitano. O destaque também fala espanhol, mas nasceu na Argentina, afinal, o atacante Julian Alvaréz marcou dois gols. Além dele, Le Normand, Sorloth e Griezmann também anotaram para os donos da casa, enquanto os merengues anotaram com Mbappé e Guler. Dessa forma, o Atlético tirou os 100% do Real Madrid, que seguem na liderança, com 18 pontos. Já os colchoneros estão em quarto, com 12. Entre eles, aparecem Barcelona (16) e Villarreal (13), que ainda jogam na rodada. Ambos voltam a campo agora já nesta terça-feira (30), pela Champions. O Atlético recebe o Frankfurt (ALE), enquanto o Real visita o Kairat (CAZ). Já no final de semana, os colchoneros pegam o Celta de Vigo como visitantes, e o Real recebe o Villarreal.

O Atlético abriu o placar aos 14, com Le Normand. O Real virou em menos de dez minutos. Primeiro, Mbappé finalizou da entrada da área. Depois. Vini Jr fez grande jogada individual e cruzou na medida para Arda Guller balançar as redes da marca do pênalti. No entanto, o futebol do Real Madrid parou por ali mesmo. O Atlético começou a virada ainda no primeiro tempo. Antes do tempo regulamentar, Julian Alvárez colocou uma bola na trave e teve um gol anulado. Já nos acréscimos, Sorloth marcou de cabeça. Assim, as equipes foram para o intervalo com o empate de 2 a 2. Atlético avassalador no segundo tempo O Atlético começou o segundo tempo decidido a matar o jogo. Ele talvez só não esperava que a vitória seria construíd com tamanha facilidade. Primeiro, Alvárez marcou de pênalti aos 8. Pouco depois, o argentino ampliou para 4 a 2 em cobrança de falta. Griezmann, que entrou no segundo tempo, deu números finais nos acréscimos. Jogos da 7ª rodada do Campeonato Espanhol Sexta-feira (26/9)

Girona 0 x 0 Espanyol

Sábado (27/9)

Getafe 1 x 1 Levante

Atlético de Madrid 5 x 2 Real Madrid

Mallorca x Alavés – 13h30

Villarreal x Athletic Bilbao – 16h

Domingo (28/9)

Rayo Vallecano x Sevilla – 9h

Elche x Celta – 11h15

Barcelona x Real Sociedad – 13h

Betis x Osasuna – 16h