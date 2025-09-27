Athletico vence Operário-PR, emenda a sétima seguida e entra no G4 da Série B

Com gol de Benavídez no primeiro tempo, Furacão faz 1 a 0 na Arena da Baixada, segura a pressão e assume a terceira posição na tabela

O primeiro tempo na Arena da Baixada começou com o Operário-PR assustando. O time visitante teve duas chances claras nos primeiros minutos, mas não conseguiu marcar. O Athletico, então, equilibrou o jogo e abriu o placar aos 15 minutos. O lateral Benavídez aproveitou um cruzamento de Patrick e marcou de cabeça para o time da casa.

O Athletico conquistou sua sétima vitória consecutiva na Série B do Brasileirão. A equipe venceu o Operário-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida, que ocorreu na noite deste sábado (30), foi válida pela 24ª rodada. O gol da vitória foi marcado pelo lateral Benavídez. Com o resultado, o Athletico chega aos 48 pontos e assume o terceiro lugar, entrando no G4. Já o Operário, com 39 pontos, permanece na 11ª posição.

Após o gol, o jogo ficou mais disputado, mas com poucas oportunidades claras. O Athletico chegou a marcar o segundo gol, em um belo voleio de Leozinho. O lance, contudo, foi corretamente anulado por impedimento na origem da jogada. O Operário, por sua vez, tentou reagir, mas parou em boas defesas do goleiro Santos, e o placar de 1 a 0 se manteve até o intervalo.

Na segunda etapa, o time do Operário-PR voltou melhor em busca do empate. A equipe visitante teve muito mais volume de jogo e finalizou diversas vezes. O Athletico, por outro lado, adotou uma postura mais defensiva. O time da casa se fechou e passou a explorar os contra-ataques para tentar matar o jogo.

A pressão do time visitante, contudo, não foi suficiente para furar o bloqueio. O goleiro Santos, do Athletico, fez defesas importantes para garantir o resultado. A melhor chance do Furacão no segundo tempo foi com o atacante Mendoza. Ele, no entanto, finalizou para fora. O placar de 1 a 0, no fim das contas, premiou a eficiência do time da casa.

