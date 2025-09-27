“Separando leões de hienas”: organizada do São Paulo marca protesto contra cúpula do clube

Manifestação contra Casares e Belmonte está prevista para ocorrer na segunda (29), horas antes do jogo contra o Ceará, no Morumbis / Crédito: Jogada 10

A eliminação nas quartas de final da Libertadores diante da LDU está longe de ser assunto superado no São Paulo. A “Torcida Independente”, principal organizada do clube, anunciou a realização de um protesto que terá o seguinte lema: “Separando leões de hienas”. A manifestação está prevista para ocorrer na segunda-feira (29), a partir das 18h (de Brasília), no portão principal do Morumbis. O evento, portanto, antecederá a partida contra o Ceará, marcada para duas horas depois, às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.