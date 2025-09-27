Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

“O segundo tempo foi muito abaixo”, diz Mercado após empate do Inter

Zagueiro lamenta a queda de rendimento da equipe na etapa final e revela cobrança do novo técnico por mais "postura e competitividade"
O zagueiro Gabriel Mercado analisou o empate do Internacional. O time ficou no 1 a 1 com o Juventude, neste sábado (27), na estreia do técnico Ramón Díaz. Após a partida, o defensor lamentou a grande queda de rendimento da equipe. Ele revelou que o novo treinador já havia cobrado uma nova postura do elenco. O argentino, contudo, admitiu que o time não conseguiu manter o nível.

A análise do experiente zagueiro, de fato, dividiu bem a atuação do time. Ele acredita que a equipe conseguiu colocar em prática as ideias do novo técnico no início.

“Conversamos muito neste novo ciclo com o Ramón Díaz em melhorar alguns aspectos, como postura e competitividade. No primeiro tempo, conseguimos”, avaliou Mercado.

O desempenho na segunda etapa, no entanto, foi o grande alvo das críticas do jogador. Para ele, a equipe caiu muito de produção e permitiu o empate do adversário.

“O segundo tempo foi muito abaixo. Não conseguimos ficar com a bola”, admitiu o zagueiro, de forma bastante sincera sobre a atuação do time colorado.

O resultado, sem dúvida, foi frustrante para o time, que saiu na frente. O Colorado abriu o placar com Alan Patrick, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, contudo, o Juventude buscou o empate com um gol de Ênio. Com o 1 a 1, o Inter chega aos 28 pontos e sobe para o 14º lugar. O Juventude, por sua vez, segue no Z4, com 22 pontos.

