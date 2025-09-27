“Estamos no caminho”, avalia Ramón Díaz sobre sua estreia no Internacional

Técnico elogia o primeiro tempo do time no empate com o Juventude e projeta uma grande evolução com a volta dos jogadores desfalques / Crédito: Jogada 10

O técnico Ramón Díaz avaliou sua estreia no comando do Internacional. A equipe empatou em 1 a 1 com o Juventude, neste sábado (27), em Caxias do Sul. Apesar de não vencer, o treinador elogiou a atuação, principalmente no primeiro tempo, e se mostrou otimista com o futuro. “Estamos no caminho”, afirmou o novo comandante do time colorado. Em sua entrevista coletiva, o treinador argentino fez questão de elogiar a postura da equipe. Ele gostou da intensidade e da forma como o time se defendeu na primeira etapa.

“Gostei do primeiro tempo. Foi intenso. No primeiro tempo defendemos bem. À medida que passa o tempo, o grupo vai entender o que precisamos fazer para melhorar”, avaliou o técnico. Pai e filho, que comandam o time juntos, ressaltaram o peso dos desfalques. Eles lembraram que jogadores importantes, como Rochet e Thiago Maia, não puderam atuar. “Há jogadores que poderão se recuperar e voltar. Vamos ter mais alternativas para buscar o sistema que queremos para poder ganhar. O grupo está com muito entusiasmo”, disse Ramón Díaz. Filho de Ramón Díaz também faz avaliação O auxiliar Emiliano Díaz, filho do treinador, reforçou o discurso de evolução. Ele acredita que, com o retorno dos desfalques, inegavelmente, a equipe irá melhorar em todos os setores.