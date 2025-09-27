Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

“Estamos no caminho”, avalia Ramón Díaz sobre sua estreia no Internacional

Técnico elogia o primeiro tempo do time no empate com o Juventude e projeta uma grande evolução com a volta dos jogadores desfalques
O técnico Ramón Díaz avaliou sua estreia no comando do Internacional. A equipe empatou em 1 a 1 com o Juventude, neste sábado (27), em Caxias do Sul. Apesar de não vencer, o treinador elogiou a atuação, principalmente no primeiro tempo, e se mostrou otimista com o futuro. “Estamos no caminho”, afirmou o novo comandante do time colorado.

Em sua entrevista coletiva, o treinador argentino fez questão de elogiar a postura da equipe. Ele gostou da intensidade e da forma como o time se defendeu na primeira etapa.

“Gostei do primeiro tempo. Foi intenso. No primeiro tempo defendemos bem. À medida que passa o tempo, o grupo vai entender o que precisamos fazer para melhorar”, avaliou o técnico.

Pai e filho, que comandam o time juntos, ressaltaram o peso dos desfalques. Eles lembraram que jogadores importantes, como Rochet e Thiago Maia, não puderam atuar.

“Há jogadores que poderão se recuperar e voltar. Vamos ter mais alternativas para buscar o sistema que queremos para poder ganhar. O grupo está com muito entusiasmo”, disse Ramón Díaz.

Filho de Ramón Díaz também faz avaliação

O auxiliar Emiliano Díaz, filho do treinador, reforçou o discurso de evolução. Ele acredita que, com o retorno dos desfalques, inegavelmente, a equipe irá melhorar em todos os setores.

“É um conjunto. Se estivesse tudo certo, não estaríamos aqui. Temos muitos aspectos a melhorar. Voltarão cinco jogadores. Eles ajudarão a melhorar a performance, até nas trocas”, completou.

O Inter, por fim, agora se prepara para a sequência do Brasileirão. O time chegou aos 28 pontos e está na 14ª posição na tabela. O próximo compromisso da equipe, aliás, já ocorre na quarta-feira (1). O time de Ramón Díaz, enfim, enfrenta o Corinthians, no estádio do Beira-Rio.

