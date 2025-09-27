“Ele deve multa ao clube”, diz Mário Bittencourt sobre a saída de Renato Gaúcho

Presidente do Fluminense revela que foi "surpreendido" com o pedido de demissão e afirma que não tinha a intenção de trocar de técnico / Crédito: Jogada 10

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, detalhou a saída do técnico Renato Gaúcho. Em coletiva neste sábado (27) para apresentar o substituto Luis Zubeldía, ele revelou que foi “surpreendido” com o pedido de demissão. O dirigente, aliás, explicou que o clube não pretendia trocar de treinador. Mário, por fim, afirmou que, por ter pedido para sair, o técnico agora “deve a multa ao clube”. A diretoria tricolor, de fato, não planejava uma mudança no comando. Mesmo com a recente eliminação na Sul-Americana para o Lanús no Maracanã, o presidente considerava a temporada boa.

“A gente teve uma eliminação dolorosa, mas não houve em nenhum momento a intenção de fazer a troca de comando. Consideramos a temporada boa, dentro da nossa expectativa”, declarou Mário Bittencourt. O pedido de demissão, segundo o presidente, ocorreu no vestiário, após o jogo contra o Lanús. Ele conta que foi ao local para dar apoio ao treinador, mas foi pego de surpresa. “Fui surpreendido, o Renato disse que não queria continuar (…) Disse que estava desgastado com questões externas, estava chateado com algumas coisas que estava ouvindo”, revelou o presidente. Mário Bittencourt explica dívida de Renato Mário Bittencourt, inclusive, afirmou que tentou convencer o técnico a ficar. O esforço, contudo, foi em vão. “Tentei demovê-lo da ideia, porque ainda tínhamos coisas a conquistar, mas ele estava irredutível”, disse o dirigente.

“Ficamos surpresos e tristes. A gente tinha uma relação excelente, mas futebol é assim”, completou. A consequência financeira da decisão, por fim, foi explicada pelo presidente. Ele lembrou que o contrato de trabalho previa uma multa para ambos os lados. “Todo contrato de trabalho tem multa bilateral. Quando o treinador é demitido, a gente deve a multa ao treinador. Quando ele pede demissão, ele deve a multa ao clube”, finalizou Mário Bittencourt.