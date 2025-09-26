Zubeldía comanda primeiro treino pelo Fluminense

Treinador tem primeiro contato com elenco no CT Carlos Castilho e já pode comandar o time no clássico contra o Botafogo, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

O novo técnico do Fluminense, Luis Zubeldía, se apresentou ao clube na manhã desta sexta-feira (26/09). O comandante desembarcou no Rio de Janeiro e seguiu direto para o CT Carlos Castilho, onde foi recebido pelo presidente Mário Bittencourt e pelo diretor de futebol, Paulo Angioni. “As sensações são muito boas porque essa adrenalina é encontrar-se de volta com a adrenalina do futebol. E, é claro, com a confiança que me deu o presidente para poder encarar este projeto, para poder cumprir os objetivos que tem o Fluminense. Então, estou muito feliz e, ao mesmo tempo, com adrenalina”, disse o treinador em entrevista exclusiva para a FluTV.