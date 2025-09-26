Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zubeldía comanda primeiro treino pelo Fluminense

Zubeldía comanda primeiro treino pelo Fluminense

Treinador tem primeiro contato com elenco no CT Carlos Castilho e já pode comandar o time no clássico contra o Botafogo, no Maracanã
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O novo técnico do Fluminense, Luis Zubeldía, se apresentou ao clube na manhã desta sexta-feira (26/09). O comandante desembarcou no Rio de Janeiro e seguiu direto para o CT Carlos Castilho, onde foi recebido pelo presidente Mário Bittencourt e pelo diretor de futebol, Paulo Angioni.

“As sensações são muito boas porque essa adrenalina é encontrar-se de volta com a adrenalina do futebol. E, é claro, com a confiança que me deu o presidente para poder encarar este projeto, para poder cumprir os objetivos que tem o Fluminense. Então, estou muito feliz e, ao mesmo tempo, com adrenalina”, disse o treinador em entrevista exclusiva para a FluTV.

Em suas primeiras horas no CTCC, Zubeldía se reuniu com a comissão técnica. À tarde, o treinador conversou com os jogadores e comandou sua primeira atividade pelo Fluminense. Chegaram ao Tricolor, junto a Zubeldía, os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas.

Na manhã deste sábado (27), Zubeldía comandará a última atividade antes do clássico contra o Botafogo, que acontece no domingo (28/09), às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador e seus assistentes, aliás, estão regularizados e podem comandar o Tricolor na partida diante do Alvinegro.

Após o treino deste sábado, Zubeldía terá apresentação oficial pelo Fluminense e concederá entrevista coletiva no CT Carlos Castilho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar