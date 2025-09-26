Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zagueiro mantém invencibilidade e busca voos maiores com Mirassol no Brasileirão

Gabriel Knesowitsch foi destaque na vitória sobre o Juventude. Mirassol ainda não perdeu com ele em campo no campeonato
Um dos destaques da defesa na vitória do Mirassol sobre o Juventude por 2 a 0, o zagueiro Gabriel Knesowitsch tem cumprido bem seu papel na ótima campanha do Leão no Brasileirão. O camisa 44 atuou os 90 minutos e registrou 95% de acerto nos passes, além de nove desarmes durante a partida.

Essa foi a quarta vez que Gabriel atuou com a camisa do Leão, que ainda não perdeu com ele em campo. Além do triunfo contra o Juventude, o zagueiro esteve presente na vitória sobre o Ceará por 2 a 0 e nos empates por 1 a 1 diante de Vitória e Cruzeiro.

“Fico feliz por estar correspondendo em campo sempre que sou acionado. Tenho me dedicado bastante nos treinos para aproveitar as oportunidades que o professor me dá. Não sou só eu, mas todo o grupo está focado em um objetivo só, e o resultado está refletido em campo”, afirmou Gabriel.

O Mirassol ocupa atualmente a quarta colocação, com 42 pontos, ficando a apenas uma vitória do número mágico de 45 que garante a permanência na elite do futebol brasileiro. Apesar da campanha expressiva, Gabriel reforça que o foco é alcançar o primeiro objetivo.

“Desde o início do campeonato, traçamos como meta a permanência na primeira divisão. Claro que, nas circunstâncias atuais, temos sonhos ainda maiores. Porém, precisamos manter os pés no chão e a humildade que tem sido nossa base até aqui. Se Deus quiser, vamos atingir esse primeiro objetivo nas próximas rodadas e, assim, traçar metas ainda maiores dentro da competição”, completou.

Mirassol e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (27), às 21h (de Brasília), na Arena MRV, pela 25ª rodada do Brasileirão.

