Xabi Alonso exalta Vini Jr, mas não garante titularidade em clássico: “Gosto de vê-lo sorrir”

Brasileiro tem enfrentado uma realidade diferente sob o comando do espanhol, visto que não é mais titular absoluto e disputa posição no ataque

Líder da La Liga, o Real Madrid terá pela frente o clássico com o Atlético de Madrid, às 11h15 (de Brasília), deste sábado (27), no Metropolitano. No entanto, o técnico Xabi Alonso não garantiu a titularidade de Vini Jr, que tem enfrentado um cenário diferente desde a saída de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira.

Antes titular absoluto, o brasileiro agora tem ficado na reserva em determinadas partidas e disputado posição com o compatriota Rodrygo. Assim, o comandante espanhol falou sobre o histórico de ofensas de torcedores colchoneros ao jogador, que beiravam ao racismo nos últimos anos.