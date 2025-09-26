Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruz-Maltino e Raposa se enfrentam neste sábado (27), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
Neste sábado (27), o Vasco recebe o Cruzeiro, às 18h30, em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times estão em situações opostas na tabela de classificação. O Cruz-Maltino mira a primeira página da classificação, enquanto a Raposa briga pelo título da competição. No primeiro turno, em Uberlândia, o Cruzeiro venceu o Vasco por 1 a 0, culminando com a demissão técnico Fábio Carille.

Onde assistir?

Amazon Prime Video (streaming)

 

Como chega o Vasco?

O Vasco chega mais leve para o confronto com o Cruzeiro. A vitória sobre o Bahia, na última quarta-feira, fez o time pular para a 13ª posição, com 27 pontos, cinco da zona do rebaixamento. De quebra, encerrou um incômodo jejum de cinco jogos sem vencer em São Januário.

O técnico Fernando Diniz terá o retorno de Rayan, que cumpriu suspensão na rodada passada. Além do atacante, Tchê Tchê e Thiago Mendes também estão à disposição. Em compensação, Robert Renan, que ficou afastado das atividades por causa da concussão sofrida no clássico com o Flamengo, é dúvida. No entanto, Lucas Piton segue fora devido a um edema na panturrilha esquerda.

LEIA MAIS: Artilheiro do Vasco e do Brasil, Vegetti chega a 10 jogos sem marcar com bola rolando

Como chega o Cruzeiro?

O Cruzeiro chega para o confronto em busca de uma vitória para assumir a liderança do campeonato. A favor da Raposa, conta o bom retrospecto como visitante – são 12 jogos sem perder como visitante, com oito derrotas e quatro empates. Para a partida, portanto, o técnico Leonardo Jardim não vai poder contar com o zagueiro Villalba e o atacante Gabigol.

Ambos vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Dessa forma, Jonathan Jesus deve ser o titular na zaga. Por outro lado, Eduardo volta a ficar à disposição do técnico após um quadro de indisposição, enquanto Sinisterra segue como dúvida.

LEIA MAIS: Com homenagem ao Rio São Francisco, Cruzeiro lança terceiro uniforme para temporada

VASCO X CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 25ª rodada
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 27/09/2025 (sábado), às 18h30 (horário de Brasília)
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

