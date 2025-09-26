Vasco x Cruzeiro: diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano estará em São Januário

Dirigente estará acompanhado de dois profissionais do departamento de futebol da entidade para acompanhar jogadores que estão no radar

O jogo entre Vasco e Cruzeiro, neste sábado (27), pela 25ª rodada do Brasileirão, vai contar com a presença do diretor de seleções Rodrigo Caetano, que acompanhará a partida de São Januário. O dirigente terá a companhia de mais dois profissionais do departamento de futebol da CBF. O técnico Carlo Ancelotti não estará presente pois está fora do Rio de Janeiro.

A visita tem por objetivo observar de perto jogadores que estão no radar da Seleção Brasileira, mas também estreitar relações com os clubes do Brasil. A CBF tem como hábito estar presentes nos jogos, mas faltava uma visita em São Januário. A promessa era acompanhar um jogo após a Data Fifa de setembro, se cumprindo portanto neste jogo do Vasco.