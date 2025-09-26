Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco x Cruzeiro: diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano estará em São Januário

Dirigente estará acompanhado de dois profissionais do departamento de futebol da entidade para acompanhar jogadores que estão no radar
O jogo entre Vasco e Cruzeiro, neste sábado (27), pela 25ª rodada do Brasileirão, vai contar com a presença do diretor de seleções Rodrigo Caetano, que acompanhará a partida de São Januário. O dirigente terá a companhia de mais dois profissionais do departamento de futebol da CBF. O técnico Carlo Ancelotti não estará presente pois está fora do Rio de Janeiro.

A visita tem por objetivo observar de perto jogadores que estão no radar da Seleção Brasileira, mas também estreitar relações com os clubes do Brasil. A CBF tem como hábito estar presentes nos jogos, mas faltava uma visita em São Januário. A promessa era acompanhar um jogo após a Data Fifa de setembro, se cumprindo portanto neste jogo do Vasco.

LEIA MAIS: Vasco x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Vale destacar que em campo estarão jogadores convocados na última Data Fifa por Carlo Ancelotti. São os casos de Fabrício Bruno e Kaio Jorge, ambos do Cruzeiro. No entanto, Paulo Henrique, do Vasco, esteve presente na última pré-convocação, tendo a oportunidade de ser observado de perto, assim como Coutinho e Rayan, que despertaram recentemente a atenção da comissão técnica.

Crias do Vasco, Coutinho e Rayan têm se destacado nos últimos jogos do Vasco. O camisa 10 vive a sua melhor temporada desde 2019/2020, quando defendendo o Bayern de Munique, marcou 11 gols e deu nove assistências. Neste ano o meia igualou o número de bolas na rede e foi garçom em quatro oportunidades. Já o atacante está em franca evolução, com 11 gols marcados em 2025.

