Tottenham x Wolverhampton: Onde assistir, escalações e arbitragem

Em boa fase e buscando a vice-liderança isolada do Campeonato Inglês, os Spurs recebem o Wolves, que não fez ponto algum na competição / Crédito: Jogada 10

Neste sábado, 27/9, às 16h (de Brasília), em Londres, o Tottenham recebe o Wolverhampton pela sexta rodada da Premier League Inglesa. O time londrino faz uma boa campanha, entrando na rodada na terceira colocação, com 10 pontos — os mesmos do vice-líder Arsenal, mas atrás no saldo de gols.

Por sua vez, o Wolverhampton faz uma campanha catastrófica: perdeu seus cinco primeiros jogos. Mas o atenuante é que, no meio da semana, o time avançou na Copa da Liga Inglesa com uma vitória sobre o Everton e espera mostrar que está iniciando uma reação. E não pense que o técnico Vítor Pereira (ex-Corinthians e Flamengo) está pressionado. Pelo contrário: no início da semana, o clube renovou seu contrato por mais três anos. Onde assistir A ESPN e a Disney+ transmitem o jogo a partir das 16h (horário de Brasília). Como chega o Tottenham O técnico Thomas Frank tem desfalques no ataque. Solanke, que no início da semana parecia pronto para retornar de lesão, voltou a sentir dores e está vetado. O mesmo ocorre com o recém-contratado Kolo Muani, com dores na perna direita. Madison e Kulusevski também são ausências certas, já que sofreram lesões graves. Assim, Richarlison segue como o principal nome no ataque dos Spurs.

A dúvida é se Sarr, que foi poupado no meio da semana na vitória por 3 a 0 sobre o Doncaster pela Copa da Liga, será titular. Thomas Frank fez mistério na coletiva desta sexta-feira: "Todos os jogadores do meio da semana estão disponíveis novamente. Pape foi poupado por precaução. Mas ele treinou nesta sexta-feira, então isso é positivo", disse Frank.

Como chega o Wolverhampton Vítor Pereira tem, pela primeira vez, todo o elenco à disposição — o que, na sua opinião, é “uma dor de cabeça boa”. Resta saber se ele manterá o esquema com quatro homens na defesa e dois volantes, usado na vitória sobre o Everton pela Copa da Liga Inglesa, ou se voltará a escalar três zagueiros. A tendência é optar pela segunda hipótese. O colombiano Arias (ex-Fluminense) seguirá como opção no banco, o que significa que Munetsi e Hwang devem começar como titulares — assim como os brasileiros André (ex-Fluminense) e João Gomes (ex-Flamengo). “Vamos enfrentar um time forte, com jogadores muito bons. Mas se você começar a procurar apenas as coisas boas do adversário e esquecer do seu próprio time, é melhor nem ir para lá.