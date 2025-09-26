Sem vermelho, sem boné: Mariana Gross prepara homenagem diferente após classificação do Flamengo

Conhecida por promover trajes ou adereços com as cores do clubes após feitos importantes, a apresentadora anunciou uma novidade para o RJTV 1

Mariana Gross decidiu inovar na celebração à classificação do Flamengo na Libertadores e preparou uma homenagem especial para edição do RJTV 1ª edição, da TV Globo, desta sexta-feira (26). Conhecida por usar trajes rubro-negros nos telejornais seguintes a títulos do clube, a comunicadora optou, desta vez, por combinar seu look com o do herói da noite de quinta-feira: Rossi.

A própria apresentadora usou as redes sociais para explicar a escolha pela roupa em tom azul-claro para primeira edição do jornal regional que vai ao ar às 11h45 no Rio. No Instagram, Mariana compartilhou uma montagem de seu look com o uniforme que fez história com Rossi nas disputas de pênaltis em La Plata, Argentina, e garantiu classificação ao Rubro-Negro às semifinais da Libertadores.