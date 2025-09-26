Seleção feminina disputará amistoso contra a Itália

Confronto, a ser realizado em Parma, no dia 28 de outubro, faz parte da preparação da Seleção para a Copa do Mundo de 2027

A CBF anunciou nesta sexta-feira (26/9) que a Seleção Brasileira feminina irá enfrentar a Itália no dia 28 de outubro, no Estádio Ennio Tardini, em Parma, às 13h15 (de Brasília). O amistoso com as donas da casa se junta ao duelo contra a Inglaterra, no dia 25, em Manchester, como mais um confronto da Amarelinha na preparação para a Copa do Mundo de 2027.

Na penúltima Data Fifa deste ano, o Brasil medirá forças contra duas semifinalistas da última edição da Eurocopa Feminina. Antes de chegar à decisão e se sagrar campeã, a Inglaterra superou por 2 a 1 a Itália, atual 12ª colocada do Ranking Mundial Feminino. O Brasil ocupa, afinal, a sétima posição. Assim, o treinador Arthur Elias anunciará a convocação no dia 9 de outubro, no escritório internacional da CBF, em Miami, nos Estados Unidos.

“A Itália evoluiu muito e hoje está entre as melhores da Europa. Foi semifinalista da Euro, tem variações no seu sistema tático e jogadoras bastante técnicas e aguerridas. Será um confronto importante na nossa preparação até a Copa de 2027, porque elas têm um estilo de jogo diferente da maioria das seleções europeias”, destacou Arthur Elias.

Técnico crê em bom teste para a Seleção feminina

Para o técnico, o jogo contra a Itália representa um bom teste para as meninas do Brasil.