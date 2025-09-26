Saúl celebra classificação do Flamengo e confronto pela Libertadores: “Precioso de jogar”

Espanhol teve boa atuação no tempo normal diante do Estudiantes, mas o Rubro-Negro só conseguiu a vaga nas penalidades máximas, em La Plata

Com carreira consolidada na Europa, o meio-campista Saúl vive uma nova realidade a cada partida da Libertadores. Afinal, ele convive com descobertas dentro e fora de campo ao atuar pela Libertadores. O espanhol, então, citou a atmosfera da competição continental após a classificação do Flamengo para as semifinais, em La Plata.

“É um jogo precioso de jogar. Eu tenho gostado muito. A torcida do time rival foi incrível, apoiando seu time na boa e na má. É muito bonito viver como jogador, mesmo que venha como rival. E depois o nosso torcedor, que sempre vai. Já vimos que há um monte de flamenguistas onde vamos. Estou agradecido pelo carinho que recebemos sempre fora de casa e muito feliz por ter conseguido passar para as semifinais, que é muito importante”, disse.