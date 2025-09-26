Santos se prepara com quatro desfalques para encarar o Bragantino

Peixe não contará com três jogadores por conta de lesão e um por suspensão para encarar o Massa Bruta / Crédito: Jogada 10

O Santos segue a preparação para a partida contra o Bragantino, no próximo domingo (26). Para o confronto em Bragança Paulista, o treinador Juan Pablo Vojvoda terá que lidar com quatro desfalques em sua equipe. Neymar, que já ficou de fora do clássico contra o São Paulo, segue em recuperação de uma lesão na coxa direita. Quem também desfalca por conta de uma contusão é o volante Victor Hugo. O jogador deixou a partida contra o Tricolor também com uma lesão na coxa direita e é baixa para Vojvoda.