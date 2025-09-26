Santos faz treino tático e com foco em bolas paradas

Peixe enfrenta o Bragantino, domingo (28), às 18h30 (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques / Crédito: Jogada 10

O Santos cumpriu mais uma etapa da preparação para enfrentar o Bragantino, no próximo domingo (28), às 18h30 (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Dessa forma, a atividade desta sexta-feira (26) contou com treino tático, além de um treino com foco nas bolas paradas. O elenco do Peixe treinou, nesta sexta, no CT Rei Pelé. Primeiro, os jogadores realizaram uma atividade física para ativar o corpo. Depois, o técnico Juan Pablo Vojvoda comandou um treino tático, seguido de uma atividade com foco em bolas paradas. Contudo, o treinador ainda não definiu a escalação. Afinal, o Santos ainda treina neste sábado (27).