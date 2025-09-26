Santa Cruz e Barra decidem o título da Série D do Brasileirão

Duelo opõe a força da torcida e da história do time pernambucano contra a melhor campanha e o bom momento do clube catarinense / Crédito: Jogada 10

A final da Série D do Campeonato Brasileiro colocará frente a frente duas escolas opostas. De um lado, a tradição e o “futebol raiz” do Santa Cruz. Do outro, o “futebol moderno” do jovem Barra FC. O primeiro capítulo da decisão, aliás, ocorre neste sábado (27), às 17h, na Arena Pernambuco. A grande final, portanto, promete um embate de estilos e histórias bem diferentes. O clube pernambucano, fundado em 1914, carrega o peso de uma das camisas mais tradicionais do Nordeste. O Santa Cruz conta com o fanatismo de sua enorme torcida. O time já soma 48 títulos profissionais em sua galeria, incluindo uma Série C do Brasileirão em 2013. A equipe, no entanto, busca encerrar um jejum de títulos que já dura desde 2016 quando conquistaram a Copa do Nordeste.