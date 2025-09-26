Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reações à classificação do Flamengo mobiliza de show do Sorriso Maroto a ator global; veja

O Rubro-Negro contou com uma noite inspirada de Augustín Rossi, nos pênaltis, para avançar à mais uma semifinal de Libertadores na história
Autor Jogada 10
Tipo Notícia

A dramática classificação do Flamengo à semifinal da Libertadores testou corações de torcedores por todo país, inclusive de nomes conhecidos do entretenimento e da música. Do telão do show do Sorriso Maroto ao MC Poze do Rodo nas redes sociais, todos pararam para ver e vibrar com o desempenho heroico de Rossi na disputa de pênaltis em La Plata, na Argentina.

Habituado a viralizar em jogos do clube, Poze não segurou a emoção desta vez e compartilhou um vídeo às lágrimas com a classificação na Argentina. O vídeo contou com um pouco de tudo: choro, gritos, xingamentos e declarações ao clube.

Já MC Maneirinho apareceu de forma mais exaltada nas redes sociais. O artista gravou o exato momento da defesa de Rossi e misturou a comemoração com exaltação ao clube e xingamento aos rivais, que evidentemente secavam o Rubro-Negro na partida.

