Ramón Díaz fará quatro mudanças no Internacional para a sua estreia

Ramón Díaz fará quatro mudanças no Internacional para a sua estreia

Mercado, Victor Gabriel e Alan Benítez devem ser os substitutos no time titular do Colorado. Há ainda uma disputa em aberto no meio
 O novo técnico do Internacional, Ramón Díaz, terá um período curto para definir a sua primeira escalação do Colorado. Afinal, o profissional terá somente duas sessões de treino para escolher seus titulares. Apesar disso, o argentino precisará fazer pelo menos quatro modificações por desfalques. O setor que sofrerá mais alterações será o defensivo, com três trocas em quatro possíveis.

Afinal, os laterais Aguirre e Bernabei, além do zagueiro Juninho, cumprirão suspensão. A projeção é que o treinador utilize Victor Gabriel na lateral-esquerda. Apesar de jogar como zagueiro atualmente, o movimento não será considerado uma improvisação, pois o camisa 41 iniciou sua carreira exatamente nesta posição.

Nas outras posições na linha defensiva, Alan Benítez provavelmente será o substituto de Braian Aguirre. Além disso, Ramón Díaz deu indícios em sua primeira atividade que vai promover a entrada de Gabriel Mercado na equipe inicial na vaga de Juninho. O zagueiro argentino já trabalhou com o comandante no River Plate e se torna um jogador de confiança.

 Problema no meio de campo do Internacional

O novo treinador precisará fazer pelo menos uma modificação no meio de campo, já que Alan Rodríguez sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante o Gre-Nal. Assim, a previsão de recuperação é de pelo menos duas semanas. Portanto, a tendência é de que não jogue contra Juventude, Corinthians e Botafogo.

Neste cenário, há uma disputa em aberto entre Bruno Henrique e Richard para ficar com a vaga no meio de campo. Bruno Tabata e Vitinho também concorrem por um espaço no setor. Ramón Díaz também apontou que provavelmente manterá Borré entre os titulares.

A estreia do comandante ocorrerá no embate contra o Juventude, neste sábado (27), no Alfredo Jaconi. Pelo momento das duas equipes, o duelo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro tornou-se um confronto direto contra o rebaixamento.

