Parceria com eFootball transforma Neymar em carta de Yu-Gi-Oh

Eventos temáticos e a franquia Yu-Gi-Oh!

Os jogos Yu-Gi-Oh! Master Duel e Duel Links também participarão da campanha com eventos temáticos. No Master Duel, por exemplo, a ativação ocorrerá entre 6 de outubro e 7 de novembro. Já no Duel Links, o período será um pouco mais curto, indo de 6 de outubro até 4 de novembro.

Durante essas janelas, os jogadores poderão desbloquear cartas temáticas, papéis de parede, protetores de deck, ícones e gemas — todos por tempo limitado. Segundo a própria Konami, a ação visa integrar suas franquias para atingir públicos diversos, conectando o esporte com o entretenimento digital.

Neymar no futebol

Enquanto atua como garoto-propaganda da nova campanha global da Konami, o astro também vive um momento de recuperação física fora dos gramados. O jogador sofreu uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita e optou por seguir seu tratamento com equipe particular.

Mesmo quando comparece ao CT Rei Pelé, em Santos, o atacante é acompanhado por seu fisioterapeuta Rafael Martini e o preparador físico Ricardo Rosa. A recuperação, portanto, ocorre majoritariamente em sua residência, onde estão os equipamentos necessários. Embora ciente, o clube não coordena diretamente os procedimentos realizados.

O prazo estimado para a recuperação da lesão varia entre quatro e doze semanas. No cenário mais otimista, Neymar pode retornar aos treinos em meados de outubro. Entretanto, se o tempo de tratamento atingir o limite máximo, o camisa 10 pode encerrar o ano sem entrar novamente em campo.

