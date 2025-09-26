Palmeiras renova com Flaco López até 2029: “Clube me tornou um jogador de seleção”

Atacante vive grande fase ao lado de Vitor Roque e já marcou 19 gols na atual temporada, dois deles contra o River Plate na última quarta

Artilheiro do Palmeiras em 2025 e vivendo grande fase, o atacante Flaco López renovou contrato com o clube. O novo compromisso do argentino com o Alviverde vai até dezembro de 2029.

“É muito especial para mim esse momento, ver todo o apoio que o Palmeiras dá para mim é um luxo, na verdade. Quando cheguei, no começo, as coisas talvez não aconteceram como todo mundo desejava, mas faz parte da vida, conseguimos mudar, conseguimos melhorar muito do jeito que a gente queria e, hoje, mais um reconhecimento do Palmeiras com a renovação de contrato”, disse o jogador, ao site oficial do clube:

“Sou extremamente grato por todos os reconhecimentos que o Palmeiras me deu, me tornou um jogador de seleção e isso para mim é o máximo do futebol. Então, só palavras de agradecimento para o Palmeiras e, se Deus quiser, vamos continuar trabalhando firme para ajudar cada vez mais a Sociedade Esportiva Palmeiras”.

Flaco López chegou ao Alviverde em 2022 após se destacar pelo Lanús, da Argentina. No início, o jogador enfrentou dificuldades de adaptação. Contudo, nesta temporada, deslanchou com o técnico Abel Ferreira e vem sendo um dos principais nomes do time.

Flaco López tem 19 gols na atual temporada

Até o momento, Flaco marcou 19 gols pelo clube em 2025, além de ter distribuído quatro assistências. Na última quarta-feira (24), fez dois na vitória por 3 a 1 sobre o River Plate, no Allianz Parque, que sacramentaram a classificação à semifinal da Libertadores. Agora, ele soma 51 bolas na rede pelo Palmeiras.