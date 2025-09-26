Organizadas do Corinthians vão ao CT para cobrar elenco

Gaviões da Fiel, Pavilhão Nove e Camisa 12 estiveram no Joaquim Grava após derrota para o Sport. Reunião com presidente também está agendada / Crédito: Jogada 10

As lideranças de três torcidas organizadas do Corinthians, Gaviões da Fiel, Pavilhão Nove e Camisa 12, compareceram na manhã desta sexta-feira (26/9) ao CT Joaquim Grava para conversar com o elenco e cobrar explicações sobre a atuação da equipe no último domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro. Em vídeo divulgado pela Gaviões da Fiel, é possível ver dois seguranças do clube acompanhando os torcedores até um dos portões de entrada do CT. A visita ocorreu ao fim do treinamento desta sexta-feira, o penúltimo antes do jogo contra o Flamengo, no domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.