O que o Fluminense pode esperar de Luis Zubeldía; veja análises

O Fluminense anunciou a contratação do técnico Luis Zubeldía até o fim da temporada de 2026. O treinador argentino chega para substituir Renato Gaúcho, que pediu demissão na última terça-feira. Diante disso, o Tricolor agora terá o ex-comandante do São Paulo à frente do clube. Ele chega nesta sexta-feira (26) para iniciar seu trabalho no CT Carlos Castilho. O Jogada10 pediu opinião de jornalistas e setoristas que acompanharam Luis Zubeldía no São Paulo. O principal ponto é que as equipes do argentino não dão show, espetáculo em campo, porém são competitivas. Isto já é algo positivo, pois o Fluminense está na semifinal da Copa do Brasil. Outro fator que pode agregar é sua postura à beira dos gramados. Ele “joga junto com o time”, porém ele também se prejudica por conta disso.

O treinador argentino, de 44 anos, comandou o São Paulo em 85 jogos, somando 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Em alguns duelos, Zubeldía não foi um primor nas modificações durante a partida. Às vezes, piorou o time dentro de campo. Resumindo: Zubelía é um apaixonado pelo futebol, impulsivo, trabalhador. E que claro, como todo treinador, comete erros. Análise dos setoristas Felipe Camin (Jogada10) Fazer uma análise do trabalho do Zubeldía no São Paulo é trabalhar com duas vertentes. O início extremamente positivo e o fim melancólico onde o treinador mostrou que ainda é limitado. Não se pode dizer que o trabalho dele no Morumbi foi ruim. Ele sofreu com muitas lesões de atletas, vendas de jogadores que não esperava e um elenco limitado. Mesmo assim, não perdeu uma partida na Libertadores de 2024, sendo eliminado pelo Botafogo de forma invicta, e também na atual edição, quando classificou o São Paulo com a segunda melhor campanha da fase de grupos. Além disso, fez o famoso ‘’tirar leite de pedra’’ muitas vezes, já que o Tricolor sofria com desfalques quase toda partida. Contudo, mostrou muita consistência nas Copas e pouco no Brasileirão. E também teve uma porcentagem de teimosia do argentino. Insistia em medalhões enquanto a base pedia passagem. Defendia muito suas convicções e dificilmente mudava. Mas a principal delas era o excesso de cartões. É muito ruim para um time ter um jogador que vira e mexe estava suspenso. O torcedor do São Paulo já tinha o nome de Carlos Gruezo e Maximiliano Cuberas na ponta da língua, já que constantemente estava substituindo Zubeldía. Ele deixou o São Paulo após fazer todas as alterações possíveis no time e no esquema, mas sabia que não tinha mais conhecimento de fazer o time melhorar. Contudo, é um cara trabalhador e persistente. As pessoas do dia a dia afirmam que o treinador é viciado no trabalho e sempre quer vencer. Obcecado.

No Fluminense ele tem tudo para fazer um trabalho de consistência. Principalmente pelos pontas que o Fluminense tem. Algo que ele gosta e que não tinha no São Paulo. Se acalmar os ânimos e ser mais mente aberta, pode fazer um bom trabalho nas Laranjeiras. Rafael Emiliano (Avante Tricolor) Durante sua passagem pelo São Paulo, Zubeldía praticamente utilizou um 4-3-3 meio que conservador, com pontas abertos onde com a bola o meia-atacante avançava para fazer um 4-2-4 com os pontas tendo muito trabalho de profundidade. Basicamente, esse estilo de jogo dele privilegiava os volantes, que acabavam ganhando papel de relativo destaque para a armação das jogadas e distribuição do jogo. Por isso, ele usou e abusou de Oscar, como segundo volante e Luciano como meia-atacante. Foram poucas as vezes, nesse ano, que ele testou variações de jogo. Na verdade, elas surgiram mais no ano passado, como no jogo contra o Botafogo pela Libertadores no Nilton Santos, onde ele inovou e escalou um 3-4-3.

Quando ele perdeu Oscar, Lucas e Ferreirinha por contusão, o sistema de jogo meio que ruiu. O São Paulo teve problemas na compactação, na recomposição defensiva quando perdia a bola. E faltou um pouco de repertório para buscar soluções mais aprimoradas dentro do elenco. Aliás, ele tem preferência por zagueiros construtores, que tenham capacidade de iniciar a articulação do time. E a linha defensiva quase sempre jogava adiantada. Por fim, Zubeldía é explosivo. Quebrou recorde de cartões tomados e rotineiramente cumpriu suspensão por discutir e bater boca com árbitros. Também teve pequenos entreveros com jornalistas em coletivas. Caíque Silva (Transamérica) Ele é um cara que ele tenta se adaptar bastante ao estilo de jogo do adversário e também as peças que ele tem à disposição. No São Paulo, por algumas vezes, ele variou entre jogar com uma linha de três zagueiros, porque era confiável: o Ferraresi pela direita, a Arboleda centralizado na sobra e o Alan Franco na esquerda. Ele tem uma característica que o Crespo não explorou no São Paulo até agora. E até por conta disso, o São Paulo abriu mão e acabou negociando dois dos seus jogadores de velocidade, nos seus pontas da base, o Lucas Ferreira e o Henrique Carmo. Zubeldía gostava de testar os jogadores de velocidade numa formação de três zagueiros, esses jogadores de velocidade como os alas do time dele. Então, era normal você ver o time dele de três zagueiros, o Lucas Ferreira seu ala pela direita.

Ele também pode ir com três atacantes mesmo com três zagueiros, não necessariamente ele vai jogar num 3-5-2. E se ele jogar numa linha de quatro defensores, aí pode apostar que ele vai jogar com três atacantes, dois jogadores de velocidade nas beiradas e mais um centroavante. Agora, como lida com os jogadores mais experientes e jovens é o ponto principal. A falta de utilização dos garotos Ele já deixou muito claro em uma entrevista coletiva, por exemplo, que ele enxerga a posição de centroavante como uma posição que tem hierarquia, Então, o que ele enxergava que o titular do São Paulo, camisa 9, era o Caleri, o substituto imediato era o André Silva e a terceira opção, quando os dois não jogassem, seria o Ryan Francisco. Esse foi um dos pontos mais críticos do trabalho dele, porque o Ryan Francisco é um fenômeno da base, mas lesionou o joelho. Só que também não teve uma sequência antes. Assim, começaram a fazer uma pressão muito grande para ele usar os garotos. Ele aposta muito mais na experiência dos jogadores do elenco dele do que na juventude.