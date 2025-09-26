Neymar promete medidas legais contra acusação de alcoolismo e outros supostos vícios

Neymar promete medidas legais contra acusação de alcoolismo e outros supostos víciosEmpresa responsável gestão da carreira do atacante, a NR Sports, emitiu um comunicado para desmentir rumores recentes sobre seu cliente
Neymar Jr. decidiu tomar medidas judiciais contra as notícias recentes sobre seu suposto vício em álcool, drogas e jogos online. Em nota a assessoria do camisa 10 do Santos classificou as informações como caluniosas e infundadas, reiterando, por fim, que adotará ações cabíveis. O astro se recupera de uma lesão e segue como desfalque de Vojvoda no Peixe.
As informações surgiram a partir do relato do jornalista Rodolfo Gomes, durante live em seu canal no Youtube, obtidas por pessoas próximas à família do atleta. De acordo com a apuração, o atacante teria desenvolvido hábitos considerados nocivos ao seu rendimento esportivo, com sua rotina interferindo na rotina do Santos.
“Ele está viciado em whisky com energético, fuma narguilé e só dorme às 4h ou 5h da manhã”, afirmou durante a transmissão.
Na sequência, alegou que os treinos do Santos estariam adaptados à rotina do ídolo, a fim de não confrontá-los com os horários de sono do camisa 10. Isso, ainda segundo a versão, teria causado incômodo entre os demais atletas.
