Neymar concentra recuperação em equipe particular e tira autonomia do Santos

Craque trata lesão no quadríceps com fisioterapeuta e preparador físico de confiança. Atacante pode não jogar mais esse ano / Crédito: Jogada 10

Uma semana após sofrer lesão no quadríceps, os bastidores da recuperação de Neymar começam a ser revelados. O atacante do Santos, que sofreu uma lesão de grau 2 no reto femoral da coxa direita, optou por priorizar o tratamento com profissionais de sua confiança. Trata-se do fisioterapeuta Rafael Martini e o preparador físico Ricardo Rosa, ambos integrantes de seu estafe particular. Dessa forma, são eles que determinam a rotina de treinos, a quantidade de sessões diárias e a duração de cada atividade de fisioterapia. Apesar de frequentar o CT Rei Pelé nos mesmos horários dos demais atletas, Neymar mantém sua recuperação sob total controle de sua equipe, mesmo quando está dentro das instalações do clube.