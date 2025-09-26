Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neto, do Botafogo, agradece apoio da torcida após grave lesão

Arqueiro usa redes sociais para postar texto em agradecimento, lamentando sua contusão na coxa direita, que o tira da temporada
O goleiro Neto utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (26/9) para agradecer o apoio da torcida do Botafogo após sua lesão. Após se lesionar com uma ruptura total do músculo reto femoral da coxa direita, o arqueiro passou por cirurgia.

Assim, em sua conta no Instagram, o goleiro lamentou a grave contusão e agradeceu pelas mensagens de apoio que vem recebendo durante sua recuperação.

“Nem sempre as coisas acontecem como queremos e idealizamos. Mas encaro os desafios que se apresentam com a mesma dedicação e profissionalismo que trago em toda minha carreira. Agradeço todas as mensagens nestes últimos dias e todo o apoio do Clube neste início de recuperação”, escreveu o goleiro.

A lesão de Neto se deu, afinal, no jogo contra o São Paulo, pela 23ª rodada do Brasileirão, no dia 14 de setembro. Na ocasião, ele pediu substituição após chutar a bola e cair com dores no gramado do Morumbis. Léo Linck, então, entrou em seu lugar na partida, que terminou com vitória por 1 a 0 dos donos da casa. Linck, aliás, deverá ser o titular até o fim da temporada, quando espera-se que Neto volte aos treinos.

Isso porque a expectativa otimista do Botafogo é contar com ele entre 12 e 20 semanas. Neto chegou para ser titular com a saída de John para o Nottingham Forest (ING).

