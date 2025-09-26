Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Muros do Morumbis são pichados após eliminação do São Paulo

Muros do Morumbis são pichados após eliminação do São Paulo

Após derrota para a LDU, diretoria e jogadores viram alvo de críticas. Luciano reconhece insatisfação da arquibancada
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A eliminação do São Paulo nas quartas de final da Libertadores provocou forte reação da torcida tricolor na noite desta quinta-feira (25). Minutos após a derrota por 1 a 0 para a LDU, os arredores do Morumbis foram pichados com mensagens de protesto.

Em um dos muros próximos ao estádio, a frase “time pipoqueiro” ganhou destaque. As críticas não se restringiram ao desempenho em campo. Afinal, o presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte também foram alvos, com inscrições como “Fora, Casares” e “Fora, Belmonte”.

Ainda durante a partida, torcedores já haviam direcionado xingamentos à diretoria. Contudo, após o apito final, a irritação se voltou também contra os atletas. O atacante Luciano foi um dos mais cobrados e chegou a ouvir ofensas enquanto deixava o gramado. Em entrevista, ele admitiu a legitimidade da reação.

“Justas (as vaias), porque a expectativa era enorme, nós também tínhamos, eles lotaram o estádio, apoiaram e têm toda a razão em vaiar”, disse.

Assim, com o sonho continental interrompido, o São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira (29/9), às 20h, novamente no Morumbis. O adversário será o Ceará, em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar