Müller critica Luciano e manda recado à torcida do São Paulo: ‘Ídolo que vocês merecem’

Ex-jogador do Tricolor detonou a postura do camisa 10 após eliminação nas quartas de final da Libertadores para a LDU

Aliás, Müller vem fazendo críticas ao atual elenco nas redes sociais, o que não cai bem para parte da torcida do São Paulo. Após a queda na competição continental, o ex-atacante alfinetou este grupo de torcedores e estendeu os comentários para Luciano.

O ex-jogador Müller disparou contra torcedores e o atacante Luciano após a eliminação do São Paulo para a LDU nas quartas de final da Libertadores . O ídolo tricolor lembrou os gols perdidos pelo camisa 10 nos dois jogos contra os equatorianos.

Assim, em uma rede social, o ex-jogador e atual comentarista postou um trecho de um vídeo em que o camisa 10 perde um gol no início da partida no Morumbis e depois se lamenta.

“Aquela parte da torcida que me ataca quando falo a verdade, esse é o ídolo que vocês merecem! Perde gol e faz showzinho pra vcs gritarem ‘é Luciano’ (sic)”, disparou Müller.

Luciano é o vice-artilheiro do São Paulo na temporada, com 12 gols em 45 partidas. No entanto, vive um jejum de dois meses sem balançar as redes. A última vez que marcou foi na 16ª rodada do Brasileirão, contra o Juventude, no dia 24 de julho.

Na última quinta-feira (25), o São Paulo levou 1 a 0 da LDU no Morumbis e se despediu da Libertadores nas quartas de final. Na partida de ida, no Equador, havia perdido por 2 a 0.