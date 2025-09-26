Missão Libertadores? Atlético precisa de aproveitamento de líder para conquistar vaga

Galo também pode conquistar a vaga pela Sul-Americana; semifinal será contra o Independiente del Valle no fim do mês

Em busca de se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro tem uma missão ainda mais difícil para garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem pela competição: fazer um aproveitamento de líder.

No entanto, o Galo soma a maior sequência sem vitórias no campeonato. São quatro derrotas e dois empates, ou seja, seis jogos sem vencer. A última vitória foi contra o Bragantino, no dia 3 de agosto. Dessa forma, conquistar uma vaga na Libertadores – principal objetivo do clube mineiro na temporada – pelo Brasileiro, ficou complicada.